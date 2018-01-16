Михалков горд, что «бандеровская верхушка» считает его угрозой для Украины

Москва, 16 января. Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков заявил, что никто из попавших в черный список министерства культуры Украины деятелей искусства не является угрозой для украинцев. Об этом сообщает пресс-служба актера и режиссера.

72-летний Михалков уверен, что никто из внесенных в черные списки Киева артистов «не является угрозой для украинского народа», передает ТАСС.

«То, что бандеровская верхушка считает нас угрозой — я могу только этим гордиться», — подчеркнул режиссер.

Отметим, что в список включены свыше 140 российских деятелей искусства, среди которых режиссеры Карен Шахназаров и Павел Лунгин, музыканты Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, актеры театра и кино Василий Лановой и многие другие.

Напомним, ранее сообщалось, что министерство культуры Украины по просьбе Службы безопасности страны (СБУ) внесло в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, российского режиссера Никиту Михалкова.