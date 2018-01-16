Кремль анонсировал визит Путина в Коломну

Москва, 16 января. В среду, 17 января президент Российской Федерации Владимир Путин нанесет визит в подмосковный город Коломну. Как говорится в сообщении пресс-службы Кремля, там он встретится с участниками Форума малых городов и исторических поселений.

«В ходе поездки президент России встретится с участниками Форума малых городов и исторических поселений, который объединяет 244 руководителей городских и сельских поселений из 71 субъекта РФ», — указано в сообщении.

После этого глава российского государства побывает в перинатальном центре Коломны.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин проведет встречу со своими доверенными лицами.

Напомним, что действующий глава государства идет на выборы президента РФ в 2018 году в качестве самовыдвиженца. Голосование состоится 18 марта.