В ходе реализации «майских» указов Путина в Мурманске трудоустроено 47% инвалидов

Мурманск, 16 января. За минувший год в Мурманской области в ходе исполнения указа президента России «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» трудоустроено 47% инвалидов, состоявших на учете в Центре занятости населения.

Комитет по труду и занятости населения региона оборудовал 80 рабочих мест, на это было выделено 4 800 000 рублей. Денежный грант предприятиям, принимающим инвалида на работу, составил 60 тысяч рублей на одного человека из бюджета. Заявку на получение грантов и оборудование рабочих мест для данной категории граждан подавали 36 предприятий. Это и позволило трудоустроить 47 процентов инвалидов, стоящих на учете в Центре занятости населения. Для сравнения – в прошлом году этот процент составлял всего лишь 36 процентов.

Напомним, для выполнения указа президента «О мероприятиях государственной социально политики» был принят ряд программ, позволяющих не просто трудоустроиться гражданам, имеющим инвалидность, но и оборудовать специально для них рабочие места. Предприятиям выгодно трудоустраивать данную категорию граждан, так как они получают субсидии от государства.