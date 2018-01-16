Сирия сегодня: США создают угрозу для безопасности Турции, Анкара готовит операцию против курдов

Сирия, 16 января. Президент Турции Реджеп Эрдоган упрекнул Североатлантический альянс в отсутствии реакции на угрозу для Анкары, которую создают формируемые Соединенными Штатами Америки «силы безопасности границы» в Сирии. Турки готовят операцию против сирийских курдов. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

США создают угрозу для Турции

Глава турецкого государства Реджеп Эрдоган упрекнул руководство НАТО в том, что оно никак не отреагировало на ту угрозу для Турции, которую создают формируемые США «силы безопасности границы» в Сирии.

«Мы не поведемся в игры тех, кто собирается создавать террористическую армию вдоль наших границ, и кто им в этом помогает. У меня есть упрек в адрес НАТО. Вы обязаны занять позицию по отношению к тем, кто посягает на границы ваших союзников. И какую же позицию вы на сегодняшний день заняли? Сейчас в Бельгии находится глава нашего генштаба, он эту тему обсудит», — сообщил Эрдоган.

Отметим, международная коалиция во главе с США приступила к созданию на территории Сирии так называемых «сил безопасности границы». В настоящее время в провинции Идлиб проходят подготовку примерно 230 человек. В будущем новая группировка должна будет насчитывать порядка 30 тысяч штыков.

Ранее Эрдоган заявлял, что «силы безопасности границы» угрожают национальной безопасности его страны и будут уничтожены. Резкая реакция Турции связана с тем, что основу нового формирования составят вооруженные силы сирийских курдов.

Анкара готовит военную операцию против курдов САР

Газета Vatan со ссылкой на военные источники сообщила, что турецкая армия может в ближайшее время приступить к возможной военной операции в сирийском Африне.

Как стало известно, атака может начаться с авиаударов по 149 целям сил самообороны сирийских курдов (YPG), далее последует наземная фаза операции. Напомним, в течение последних трех дней турецкие СМИ сообщают об обстрелах со стороны ВС Турции подконтрольной курдам территории в районе Африна. Кроме того, Анкара направила в указанную зону очередную колонну военной техники, включая танки.

Удары будут наносить истребители и беспилотники, помогать им будет ствольная артиллерия. После уничтожения основных опорных пунктов курдских сил, в Африн будет введена размещенная в приграничных районах Турции бронетехника и армейский спецназ. Предполагается, что силы YPG, которых турецкие военные в силу особенностей линии границы в регионе смогут атаковать с трех направлений, отступят к юго-востоку от Африна в районы, контролируемые сирийской правительственной армией.

13 января Реджеп Эрдоган сообщил, что армия Турции может в течение недели начать операцию в подконтрольных курдам регионах Манбидж и Африн. По словам турецкого лидера, Вашингтон отправил в Сирию для YPG уже 4,9 тысячи грузовиков и около 2 тысяч самолетов с оружием.

Оппозиция САР планирует визит в Россию

Оппозиционная Дамаску Сирийская комиссия по переговорам (СКП) собирается посетить Россию до начала 9 раунда межсирийских переговоров в Женеве. Таким образом, руководство комиссии намерено прояснить свою переговорную позицию, заявил участник платформы «Каир» и СКП Джамаль Сулейман.

Представитель оппозиционных сил Сирии сообщил о турне делегации СКП, которое началось в Саудовской Аравии и Египте. После этого делегация посетила США и встретилась с генеральным секретарем ООН.

«Это турне завершится встречей с властями России для прояснения нашей нынешней позиции о политическом вовлечении и прямых переговорах в Женеве ради достижения политического решения в соответствии с международным правом», — подчеркнул Сулейман.

Дата визита пока не известна, однако он состоится до начала 9 раунда переговоров в Женеве. Напомним, вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны. Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон.