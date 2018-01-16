Американский посол Хантсман рассказал об организации личной встречи Лаврова и Тиллерсона

Москва, 16 января. Посол США в РФ Джон Хантсман рассказал об организации личной встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа Рекса Тиллерсона.

Он подчеркнул, что высокопоставленные дипломаты поддерживают регулярный контакт, однако не смог выразить уверенности относительно хотя бы примерной даты возможной личной встречи сторон, при этом Хантсман подчеркнул, что располагает данными о том, что над ее организацией работают и Москва, и Вашингтон.

«Но, к сожалению, у меня пока нет ничего, чтобы я мог бы анонсировать», — добавил дипломат.

По его словам, на повестку встречи Лавров и Тиллерсон могли бы вынести «вопросы, которые имеют первостепенное значение, — Сирия, КНДР».

Накануне Лавров заявил, что США не стремятся сохранить целостность Сирии. Так он прокомментировал новую инициативу Вашингтона о создании зоны пограничной безопасности в САР. По мнению Лаврова, по большому счету это означает обособление огромной территории вдоль границ с Турцией и Ираком.

Глава МИД РФ также подчеркнул, что не видит разницы между действиями Барака Обамы и Дональда Трампа в отношении Сирии, поскольку оба, по его мнению, стремятся не погасить конфликт, а помочь тем, кто желает сменить режим в САР.

Прокомментировал он и корейский кризис, подчеркнув, что его силовое решение обернется катастрофическими последствиями.

Президент РФ Владимир Путин ранее также заявлял, что нагнетание военной истерии вокруг проблемы бессмысленно и может привести к глобальной катастрофе.