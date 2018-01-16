Собчак постоянно удивляет: в Совфеде отреагировали на заявление о «неполноценных» крымчанах

Москва, 16 января. Известная журналистка Ксения Собчак, которая планирует принять участие в президентских выборах-2018, постоянно удивляет общественность своими непродуманными заявлениями по Крымскому полуострову. Об этом журналистам заявил член Совета Федерации России Сергей Цеков.

«Собчак своими заявлениями по Крыму постоянно удивляет, она не знает истории Крыма, не понимает, как мы жили в составе Украины, что происходило в 2013-2014 годах. Она этого не понимает или не хочет понимать», — цитирует слова сенатора РИА Новости.

Ранее Ксения Собчак рассказала о том, что население Крыма якобы ущемлено в правах и «будет нищать». В качестве примера она привела тот факт, что на территории полуострова не будут проводиться игры чемпионата мира по футболу. Однако список городов руководство FIFA утвердило еще осенью 2012 года.

Непосредственно Цеков указал на то, что у крымчан есть возможность посетить матчи, которые будут проходить в других российских городах.

Напомним, в 2014 году большинство жителей Крыма выступили за воссоединение с Россией. После этого российский лидер Владимир Путин и официальные представители полуострова подписали договор о присоединении республики к РФ.