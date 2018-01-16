#выборы2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Новости Сирии
Боевики ИГ захватили около 70% лагеря беженцев Ярмук в Дамаске
Россия
Грудинин не смог объяснить, откуда к нему приходят деньги
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грудинин не смог объяснить, откуда к нему приходят деньги

    15:53  16 Января 2018
    262

    Грудинин не смог объяснить, откуда к нему приходят деньги

    Москва, 16 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин обвинил задающих ему финансовые вопросы журналистов в том, что они вводят общественность в заблуждение, но, по сути, не смог ответить на вопрос, откуда к нему и его сыну поступили 37 миллионов рублей.

    Во время пресс-конференции кандидату был задан вопрос от журналиста «Известий», касающийся перевода в 37 миллионов рублей, которые прошли ему и его сыну как подарки.

     «Нет, это не правда. Вы вводите в заблуждение общественность. Это перевод от другого ООО,  80% которого принадлежит Совхозу.  Я там имею 4% акций», — отметил он.

    Бизнесмен не стал уточнять, откуда мог появиться перевод, или опровергать его факт, зато признался, что хорошо зарабатывает и при этом плохо представляет себе, как осуществляются банковские транзакции, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в Москве.

    Напомним, что ранее ЦИК РФ заявил об иностранных счетах у Грудинина, которые были открыты в момент регистрации его в качестве кандидата в президенты. На счетах хранилось 6 млн рублей, еще 7,5 млрд рублей бизнесмен держал в ценных бумагах. Выборы в президенты РФ состоятся в марте этого года.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кпрф #выборы-2018 #грудинин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым

      14:10 16 Января 2018 1299
      Читать
      13:17
      Сегодня

      Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов
      12:29
      Сегодня

      Лев Лещенко: У Путина есть авторитет в народе, и он безусловный лидер нашего Отечества
      10:46
      Сегодня

      Ксения любит смешить: в Крыму ответили Собчак на слова о «неполноценности» жителей полуострова
      10:42
      Сегодня

      Гавра: Путин сформулировал повестку даже не нового президентского срока, а на ближайшие десятилетия
      10:06
      Сегодня

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018 2049

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      32978

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7596

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7257

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12826
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      13:55   16 Января 2018
      296
      В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии

      В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии

      11:13   16 Января 2018
      1734
      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06   16 Января 2018
      2049
      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      2:11   16 Января 2018
      281