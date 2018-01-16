Грудинин не смог объяснить, откуда к нему приходят деньги

Москва, 16 января. Кандидат в президенты России от партии КПРФ Павел Грудинин обвинил задающих ему финансовые вопросы журналистов в том, что они вводят общественность в заблуждение, но, по сути, не смог ответить на вопрос, откуда к нему и его сыну поступили 37 миллионов рублей.

Во время пресс-конференции кандидату был задан вопрос от журналиста «Известий», касающийся перевода в 37 миллионов рублей, которые прошли ему и его сыну как подарки.

«Нет, это не правда. Вы вводите в заблуждение общественность. Это перевод от другого ООО, 80% которого принадлежит Совхозу. Я там имею 4% акций», — отметил он.

Бизнесмен не стал уточнять, откуда мог появиться перевод, или опровергать его факт, зато признался, что хорошо зарабатывает и при этом плохо представляет себе, как осуществляются банковские транзакции, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в Москве.

Напомним, что ранее ЦИК РФ заявил об иностранных счетах у Грудинина, которые были открыты в момент регистрации его в качестве кандидата в президенты. На счетах хранилось 6 млн рублей, еще 7,5 млрд рублей бизнесмен держал в ценных бумагах. Выборы в президенты РФ состоятся в марте этого года.