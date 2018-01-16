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Евросоюз назвал две главные угрозы для Украины
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    Евросоюз назвал две главные угрозы для Украины

    15:43  16 Января 2018
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    Евросоюз назвал две главные угрозы для Украины

    Киев, 16 января. Глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли рассказал о двух главных угрозах, которые стоят перед Киевом.

    По его словам, конфликт в Донбассе и неэффективное управление являются главными угрозами для безопасности Украины.

    «Неэффективное управление, слабые институции, отсутствие верховенства права, которые делают Украину и другие страны региона более терпимыми к внутренним и внешним угрозам», – отметил Мингарелли.

    Он также добавил, что ощутимой проблемой является слабость украинской экономики. При этом экономическая блокада неподконтрольных Киеву территорий Донбасса сыграла решающую роль в  ухудшении экономической ситуации на Украине.

    Ранее Хьюг Мингарелли заявил, что Еврокомиссия отказала Украине в предоставлении последнего транша в размере 600 миллионов евро, так как Киев не реализовал четыре из 21 пункта условий, которые были необходимы для получения финансовой помощи. При этом Мингарелли не исключил, что Киеву может быть выделен новый транш.

    Автор: Алексей Громов
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    #евросоюз #украина #ес #европа
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