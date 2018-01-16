«Доверяй, но проверяй»: эксперт поддержал схему РКН по разоблачению фейков
В ответ на распространившиеся «вбросы» о том, что петербургский профессор нашел в персонаже советского мультфильма черты нацистского преступника, а Роскомнадзор якобы потребовал от YouTube заблокировать видео с мультфильмом «Трое из Простоквашино», регулятор опубликовал инструкцию по работе с сомнительными источниками. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
«При исполнении нами служебных обязанностей ни одного почтальона Печкина не пострадало», — сообщили на официальной странице ведомства.
Заметим, что свое сообщение РКН дополнил краткой и, главное, верной инструкцией при встрече с крайне заманчивой, но очень сомнительной новостью.
«Сомневаемся, ищем источник информации(!), источник заслужил наше доверие, радуемся или злимся, сообщаем новость друзьям», — сообщили в Роскомнадзоре.
Отметим, что российский продюсер и певец Максим Фадеев с сарказмом отреагировал на фейк о временном запрете показа «Трое из Простоквашино». В нем он высмеивает решение правительственных органов, не подозревая, что эта информация — обычный «вброс».
«Новый год не успел начаться, а новостная лента уже пестрит невероятными новостями. На днях Роскомнадзор по предписанию Следственного комитета временно запретил телеканалам показывать мультфильм «Трое из Простоквашино». Причина запрета невероятная — любимого всеми персонажа почтальона Печкина обвиняют в нацизме, вы не ослышались — именно в нацизме», — написал Фадеев у себя на странице в социальной сети.
Новый год не успел начаться, а новостная лента уже пестрит невероятными новостями. На днях Роскомнадзор по предписанию Следственного комитета временно запретил телеканалам показывать мультфильм «Трое из Простоквашино». Причина запрета невероятная - любимого всеми персонажа почтальона Печкина обвиняют в нацизме, вы не ослышались - именно в нацизме! Профессор СПбГУ утверждает, что нашёл свидетельства того, что за образом почтальона Печкина скрывается бывший нацистский военный преступник. «В мультфильме и книге нам недвусмысленно показывают, что Простоквашино — пустая, заброшенная деревня. Есть основания полагать, что её жителей уничтожили нацисты при помощи коллаборациониста-старосты, который единственным остался жив и с тех пор скрывается от правосудия под псевдонимом Печкин. Тяжелейшая эмоциональная травма вынуждает его оставаться в окрестностях Простоквашино и даже перлюстрировать корреспонденцию новых жителей населённого пункта», — полагает учёный, упоминая неуёмное желание Печкина сдать жителей деревни «в поликлинику на опыты» и фразу «Сейчас я буду вашего мальчика измерять». Вы можете себе представить, что все поколения советских детей, выросшие на этом и других шедеврах советской мультипликации, предположительно являлись молчаливыми “пропагандистами фашистских лазутчиков“, проникших в ряды мультипликаторов, которые “вредили” обществу своими намеками? Такими, например, как рэпер Винни-Пух, который насильно завязывал лицо поросенку салфеткой, предположительно пытаясь задушить. Что уж говорить об ограбленном им же Кролике?! Или Ослик с хвостом, который висел на звонке у Совы. Вы что, серьезно? Вы этого не заметили, господа? Это говорит о том, что бедного Ослика в каких-то непонятных для зрителя условиях, лишили хвоста и повесили на звонок. Разве это не садизм? Разве это нам не напоминает концлагеря? А «Ёжик в тумане»? Вы вообще понимаете, что он - очевидный наркоман, который заблудился в трех соснах и не понимает, что с ним происходит. Слава Богу, нашел дорогу. А «Ну, погоди»? Вечно бегающий голый волк, прикрытый только трусами, за зайцем. Вас не удивляет, что волк и заяц - одного пола? Продолжение - в 1ом комментарии ниже ????????
Опасность фейков
Независимый аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что даже известным и влиятельным людям стоит быть аккуратными, когда хочется отреагировать на те или иные новости, которые появляются в сети Интернет. Чтобы не оказаться в смешном положении и не попасть впросак.
«История с фейковой «новостью» о запрете популярного мультфильма «Трое из Простоквашино», которую широко распространяли в социальных сетях различные лица, в том числе и популярный в музыкальной среде продюссер Максим Фадеев, — тому подтверждение. Ясное дело, сотрудники Роскомнадзора этот памятный каждому из нас с детства и до сих пор популярный мультфильм не запрещали. Ясное дело, что все это можно было элементарно проверить, зайдя на официальный сайт Роскомнадзора. Однако этого не было сделано. Потому и предлагается четкий механизм работы с интернет-новостями. Схема, которую предложил РКН, верная, работающая», — пояснил Владимир Соловейчик.
Другое дело, отметил эксперт, что требуется время для проверки подлинности той или иной новости. Но ради достоверности и надежности вполне по силам потерять лишние пять или семь минут и проверить все основательно.
«Сеть Интернет в целом и социальные сети в частности переполнены разного рода фейковыми сообщениями, фейковыми страницами, откуда зачастую и исходит сомнительная, а порою и вовсе стопроцентно недостоверная информация. Бороться с этим можно только одним народным методом: доверяй, но проверяй, — как гласит русская пословица. В этом и смысл предложенного сотрудниками Роскомнадзора проверочного алгоритма», — резюмировал Владимир Соловейчик.