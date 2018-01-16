«Доверяй, но проверяй!»: эксперт поддержал схему РКН по разоблачению фейков

В ответ на распространившиеся «вбросы» о том, что петербургский профессор нашел в персонаже советского мультфильма черты нацистского преступника, а Роскомнадзор якобы потребовал от YouTube заблокировать видео с мультфильмом «Трое из Простоквашино», регулятор опубликовал инструкцию по работе с сомнительными источниками. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«При исполнении нами служебных обязанностей ни одного почтальона Печкина не пострадало», — сообщили на официальной странице ведомства.

Заметим, что свое сообщение РКН дополнил краткой и, главное, верной инструкцией при встрече с крайне заманчивой, но очень сомнительной новостью.

«Сомневаемся, ищем источник информации(!), источник заслужил наше доверие, радуемся или злимся, сообщаем новость друзьям», — сообщили в Роскомнадзоре.

Отметим, что российский продюсер и певец Максим Фадеев с сарказмом отреагировал на фейк о временном запрете показа «Трое из Простоквашино». В нем он высмеивает решение правительственных органов, не подозревая, что эта информация — обычный «вброс».

«Новый год не успел начаться, а новостная лента уже пестрит невероятными новостями. На днях Роскомнадзор по предписанию Следственного комитета временно запретил телеканалам показывать мультфильм «Трое из Простоквашино». Причина запрета невероятная — любимого всеми персонажа почтальона Печкина обвиняют в нацизме, вы не ослышались — именно в нацизме», — написал Фадеев у себя на странице в социальной сети.

Опасность фейков

Независимый аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что даже известным и влиятельным людям стоит быть аккуратными, когда хочется отреагировать на те или иные новости, которые появляются в сети Интернет. Чтобы не оказаться в смешном положении и не попасть впросак.

«История с фейковой «новостью» о запрете популярного мультфильма «Трое из Простоквашино», которую широко распространяли в социальных сетях различные лица, в том числе и популярный в музыкальной среде продюссер Максим Фадеев, — тому подтверждение. Ясное дело, сотрудники Роскомнадзора этот памятный каждому из нас с детства и до сих пор популярный мультфильм не запрещали. Ясное дело, что все это можно было элементарно проверить, зайдя на официальный сайт Роскомнадзора. Однако этого не было сделано. Потому и предлагается четкий механизм работы с интернет-новостями. Схема, которую предложил РКН, верная, работающая», — пояснил Владимир Соловейчик.

Другое дело, отметил эксперт, что требуется время для проверки подлинности той или иной новости. Но ради достоверности и надежности вполне по силам потерять лишние пять или семь минут и проверить все основательно.