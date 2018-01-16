Украинский политолог Трюхан осудил надругательство над российским флагом перед Радой

Пока депутаты Верховной рады Украины рассматривали законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», митингующие возле здания украинского парламента пытались сжечь российский флаг. По мнению политолога Вадима Трюхана, России надо «считаться» с такой радикальной позицией украинцев.

В эфире программы «60 минут» на телеканале Россия председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины», заявил, что Украина — это независимая страна, которая сама решает, как ей жить и что делать.

«Принятие закона по Донбассу — это очень чувствительный вопрос. Чем закончится его рассмотрение, предугадать сложно. Некоторые эксперты говорят, что он будет принят, некоторые — что не будет. Я очень надеюсь, что он будет принят в максимально сбалансированной редакции без каких-то жестких положений, которые станут поводом для возобновления военных действий», — сказал Вадим Трюхан.

Ведущая программы Ольга Скабеева напомнила ему, что в этом законопроекте есть пункт о возможности применения ВСУ для обеспечения национальной безопасности, что нарушает условия минских договоренностей.

«Я понимаю, о чем вы говорите, но пока что это только проект. Давайте дождемся окончательного решения», — ответил Вадим Трюхан, отметив при этом, что в украинском парламенте есть разные мнения, и итоговый документ, который ему бы хотелось видеть, «должен помогать, а не вредить Донбассу».

«Но Россия будет признана страной-агрессором?» — уточнила телеведущая.

«Это уже данность. Россию признали страной-агрессором за последние три года во многих документах Украины. Тут никуда не денешься. По сути, это установление статус-кво», — сказал украинский политолог.

«А в подтверждение даже флаг сожгли», — отметила Ольга Скабеева.

«Я против этого, как и многие украинцы. Надругательство над национальными символами даже в условиях гибридной войны — недопустимо. Но тем не менее, есть часть общества, которая занимает радикальные позиции, и с этим нужно считаться, в том числе России», — заметил украинский политолог.