#выборы2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль Тула Рязань Липецк Тверь Белгород Владимир Калуга Брянск Смоленск Иваново Центральный округ Тюмень Ханты-Мансийск Урал Иркутск Красноярск Омск Кемерово Барнаул Томск Забайкалье Северный Кавказ Казань Уфа Саратов Ульяновск Киров Ижевск Пенза Чебоксары Приволжье Южно-Сахалинск Дальний Восток
Закрыть
Экономика
Соколов рассказал Путину о рекордных авиаперевозках
Политика
Украинский политолог Трюхан осудил надругательство над российским флагом перед Радой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинский политолог Трюхан осудил надругательство над российским флагом перед Радой

    15:41  16 Января 2018
    369

    «А дальше — полный разрыв»: в РФ ответили украинцу Трюхану, призвавшему считаться с сожжением российского флага перед Радой

    Пока депутаты Верховной рады Украины рассматривали законопроект «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», митингующие возле здания украинского парламента пытались сжечь российский флаг. По мнению политолога Вадима Трюхана, России надо «считаться» с такой радикальной позицией украинцев.

    В эфире программы «60 минут» на телеканале Россия председатель правления общественной организации «Европейское движение Украины», заявил, что Украина — это независимая страна, которая сама решает, как ей жить и что делать.

    «Принятие закона по Донбассу — это очень чувствительный вопрос. Чем закончится его рассмотрение, предугадать сложно. Некоторые эксперты говорят, что он будет принят, некоторые — что не будет. Я очень надеюсь, что он будет принят в максимально сбалансированной редакции без каких-то жестких положений, которые станут поводом для возобновления военных действий», — сказал Вадим Трюхан.

    Ведущая программы Ольга Скабеева напомнила ему, что в этом законопроекте есть пункт о возможности применения ВСУ для обеспечения национальной безопасности, что нарушает условия минских договоренностей.

    «Я понимаю, о чем вы говорите, но пока что это только проект. Давайте дождемся окончательного решения», — ответил Вадим Трюхан, отметив при этом, что в украинском парламенте есть разные мнения, и итоговый документ, который ему бы хотелось видеть, «должен помогать, а не вредить Донбассу».

    «А дальше — полный разрыв»: в РФ ответили украинцу Трюхану, призвавшему считаться с сожжением российского флага перед Радой

    «Но Россия будет признана страной-агрессором?» — уточнила телеведущая.

    «Это уже данность. Россию признали страной-агрессором за последние три года во многих документах Украины. Тут никуда не денешься. По сути, это установление статус-кво», — сказал украинский политолог.

    «А в подтверждение даже флаг сожгли», — отметила Ольга Скабеева.

    «Я против этого, как и многие украинцы. Надругательство над национальными символами даже в условиях гибридной войны — недопустимо. Но тем не менее, есть часть общества, которая занимает радикальные позиции, и с этим нужно считаться, в том числе России», — заметил украинский политолог.

    «Вадим Валерьевич, история такова, что сейчас жгут флаги перед Радой, некоторые коммунисты уже предлагают танки заводить — такое мнение часто бывает. Сейчас признают Россию страной-агрессором. А дальше — все, на разрыв полный это идет», — ответил на реплику украинца ведущий политической программы Евгений Попов.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #россия #донбасс #украина #лнр #трюхан #60 минут #скабеева
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым

      14:10 16 Января 2018 1299
      Читать
      13:17
      Сегодня

      Карен Шахназаров: У Путина нет сильных конкурентов
      12:29
      Сегодня

      Лев Лещенко: У Путина есть авторитет в народе, и он безусловный лидер нашего Отечества
      10:46
      Сегодня

      Ксения любит смешить: в Крыму ответили Собчак на слова о «неполноценности» жителей полуострова
      10:42
      Сегодня

      Гавра: Путин сформулировал повестку даже не нового президентского срока, а на ближайшие десятилетия
      10:06
      Сегодня

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018 2049

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018
      32978

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7596

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7257

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12826
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

      13:55   16 Января 2018
      296
      В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии

      В Совфеде объяснили, почему американцы боятся российской армии

      11:13   16 Января 2018
      1734
      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06   16 Января 2018
      2049
      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      Выборы-2018: Путин проведет встречу с доверенными лицами

      2:11   16 Января 2018
      281