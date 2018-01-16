Армия Сирии при поддержке ВКС РФ зачистила от боевиков ключевую высоту близ Абу ад-Духур

Абу ад-Духур, 16 января. Правительственные войска Сирии развивают наступление на позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в районе стратегической базы Абу ад-Духур в провинции Идлиб.

Информационный портал «Аль-Масдар» сообщил со ссылкой на военные источники в провинции Идлиб, что Республиканская гвардия и ударные подразделения сирийской армии полностью зачистили от боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) населенный пункт Увейнат, расположенный к северу от бывшей авиабазы Абу ад-Духур.

Отмечается, что армейцам удалось установить контроль над высотой Таль Шахид и близлежащими контрольно-пропускными пунктами. Сообщается, что при поддержке ВКС РФ правительственные войска и их союзники освободили от террористов город Ас-Сахира и Мархамия.

Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что российские военнослужащие внесли решающий вклад в победу над террористами в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.