Утвержден список участников конгресса нацдиалога Сирии в Сочи

Москва, 16 января. Организаторы конгресса нацдиалога Сирии в Сочи уже составили список участников и начали рассылку приглашений. Об этом во вторник сообщили представители сирийской оппозиции, участвующие в конгрессе.

«Вчера был утвержден список участников сочинского конгресса. Рассылка приглашений начнется сегодня», — рассказал источник РИА Новости.

Напомним, что с инициативой проведения конгресса нацдиалога Сирии в Сочи ранее выступил президент России Владимир Путин. Мероприятие намечено на конец января. Ожидается, что на площадке в Сочи соберутся представители всех политических сил, религиозных и этнических групп арабской республики. Одним из вопросов, который будет поднят в рамках переговоров, станет составление новой сирийской конституции. По словам экспертов, конгресс нацдиалога САР может ускорить урегулирования сирийского конфликта.

Владимир Путин. Биография