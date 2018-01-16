Японский телеканал перепугал граждан ракетой из КНДР

Токио, 16 января. Японский телеканал NHK перепугал жителей страны, передав сообщение о пуске ракеты из Северной Кореи. Телекомпания принесла японцам «глубочайшие извинения» за инцидент.

«По нашим данным, Северная Корея запустила баллистическую ракету, — было указано в сообщении, которое поступило пользователям. — Правительство призывает людей укрыться в зданиях или подземных убежищах».

Экстренное оповещение было передано через мобильное приложение телеканал NHK в 18.55 по местному времени. При этом по официальным государственным каналам предупреждения о ракетной угрозе и иных экстренных ситуациях предупреждение не распространялось.

Спустя пять минут телеканал исправил свое сообщение, объявив, что ракетного запуска не было.

Инцидент произошел всего спустя два дня после того, как аналогичный случай произошел на Гавайях — в субботу более миллиона американцев из-за ложного предупреждения решили, что в ближайшие минуты подвергнутся ядерному удару из КНДР.