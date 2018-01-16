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Басилашвили призвал россиян идти на выборы-2018
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    Басилашвили призвал россиян идти на выборы-2018

    16:10  16 Января 2018
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    Басилашвили призвал россиян идти на выборы-2018

    Москва, 16 января. Народный артист СССР Олег Басилашвили, считает, что возможность отдать голос за своего кандидата это неотъемлемое право всех граждан страны и игнорировать его не стоит. 

    «Я против бойкота. Я считаю, что многопартийные выборы это то, чего мы добились в 90-ые годы. Это новый шаг по развитию нашей страны. Поэтому бойкотировать выборы нельзя», — говорит Олег Валерианович. 

    Актер отметил, что в выборах президента 2018 года принимает участие большое количество новых, ранее не замеченных в политике людей. Это, по его мнению, положительно влияет на избирательный процесс. 

    «Я приветствую всех кандидатов. Чем больше кандидатов будет на выборах президента, тем лучше. Это выборы, выбирать надо из большого количества наиболее достойного», — цитирует актера источник Федерального агентства новостей.

    Напомним, что выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Действующий российский лидер Владимир Путин будет участвовать в выборах как самовыдвиженец. В данный момент сторонники президента осуществляют сбор подписей в его поддержку по всей стране. По последним данным, более миллиона россиян поддержало кандидатуру Путина.

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #выборы-2018 #басилашвили
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