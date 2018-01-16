Грудинин рассказал, для чего ему понадобились иностранные счета

Москва, 16 января. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, выступая на пресс-конференции, представил свою версию происхождения иностранных счетов, сообщает корреспондент Федерального агентство новостей.

По словам Грудинина, иностранные счета нужны были ему, поскольку его мать и сестра лечились за рубежом.

«Да, я сделал операцию своей матери за границей, да я сделал и сестре своей за границей. От того что я стал кандидатом, мои родственники не стали здоровее. Я закрыл счета, но они получат лечение», — отметил он.

Бизнесмен также добавил, что по рекомендации банка перевел свои средства в ценные бумаги, чтобы «деньги не сгорели». Всего же, как утверждает кандидат, на его иностранных счетах хранилось 25 млн рублей.

«Мой доход за 6 лет — 125 млн рублей. Я неплохо зарабатываю, могу себе это позволить», — объяснил он.

Напомним, что ранее Центризбирком заявил, что Грудинин на момент регистрации имел счета в австрийском банке, на которых хранилось 6 млн рублей. Еще 7,5 млрд рублей, по данным ЦИК, бизнесмен хранил в ценных бумагах.

Президентские выборы в России состоятся 18 марта. Предвыборная кампания официально стартовала в декабре прошлого года.