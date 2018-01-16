Россиянку арестовали в Кувейте за растрату

Москва, 16 января. В Кувейте по подозрению в причастности к уголовному делу экономического характера была арестована гражданка Российской Федерации Мария Лазарева, являющаяся вице-президентом и управляющим директором компании KGL Investment (KGLI).

«Посольство России в Кувейте держит на приоритетном контроле ситуацию с задержанной в Кувейте российской гражданкой Марией Лазаревой», — рассказали журналистам в российской дипмиссии в Эль-Кувейте.

Как сообщили в посольстве, в настоящее время поддерживается тесный контакт с родственниками россиянки и местными компетентными органами, а консульский отдел посольства оказывает женщине всю возможную помощь.

По словам ее американских адвокатов, кувейтский суд уже в четвертый раз отказал Лазаревой в освобождении. Они сообщили РИА Новости, что россиянка была задержана в ноябре прошлого года. Ей инкриминировалась растрата средств, которые Портовое управление Кувейта вложило в инвестиционный фонд The Port Fund под управлением KGLI.

Напомним, в бельгийском городе Брюгге после падения на катке в новогоднюю ночь погибла россиянка.