На украинском ТВ назвали антироссийские санкции Запада бесполезными

Киев, 16 января. Запад вводит против России незначительные санкции, так как серьезные ограничения отразятся на самих США и ЕС, заявил российский либеральный публицист Леонид Радзиховский в эфире украинского «Радио Свобода».

По мнению Радзиховского, текущая ситуация в отношениях России и Запада может длится долгое время. Он подчеркнул, что антироссийские санкции Запада бесполезны.

«Санкций, которые разорили бы Россию и довели ее народ до отчаяния, не существует, — констатировал публицист. — Вернее, они есть, но Западу будут стоить слишком дорого. «Господа в пробковых шлемах» предпочитают считать свои деньги, и не склонны делать жесты, которые им не выгодны».

Он также добавил, что Запад не сможет предложить России никакую «большую сделку».

«Запад на это не пойдет, — считает Радзиховский. — Для самого Трампа (президента США. — Прим. ФАН) это куда большая «потеря лица», чем для Путина. Плюс ко всему все эти обвинения, что он, якобы, русский шпион. По моему мнению, на сегодняшний день это равновесие сил».

Ранее президент России Владимир Путин отреагировал на новые возможные санкции США в отношении РФ. По словам российского лидера, новые ограничения только ухудшат отношения между двумя странами.