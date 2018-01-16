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«Лишние» подписи в поддержку Путина будут использованы для создания базы его сторонников
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    «Лишние» подписи в поддержку Путина будут использованы для создания базы его сторонников

    15:02  16 Января 2018
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    «Лишние» подписи в поддержку Путина будут использованы для создания базы его сторонников

    Москва, 16 января. Подписи в поддержку кандидата в президенты России, действующего главы государства Владимира Путина, которые не будут направлены в Центризбирком РФ, останутся в избирательном штабе для создания базы его сторонников. Об этом сообщает пресс-служба предвыборного штаба Владимира Путина.

    Ранее стало известно, что к 16 января избирательный штаб Путина собрал более миллиона подписей в поддержку выдвижения в президенты РФ действующего главы государства.

    «Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата», — говорится в сообщении.

    Несмотря на то, что кандидат может сдать в Центризбирком не более 315 тысяч подписей, в штабе обещают продолжить их сбор, чтобы все желающие могли выразить свою поддержку Владимиру Путину.

    Действующий президент РФ Владимир Путин выдвинул свою кандидатуру на выборы главы государства, которые пройдут 18 марта 2018 года. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей граждан. Сбор подписей начался 5 января, к 12 января было собрано более полумиллиона подписей.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #президент #цик #выборы-2018
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