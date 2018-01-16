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Выборы покажут, что Россия едина и непобедима — председатель «Союза семей военнослужащих РФ»
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    Выборы покажут, что Россия едина и непобедима — председатель «Союза семей военнослужащих РФ»

    15:12  16 Января 2018
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    Выборы-2018

    В марте этого года будет решаться судьба Российской Федерации, поэтому все жители страны должны отправиться на избирательные участки и проголосовать. Такое мнение в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей выразила председатель «Союза семей военнослужащих России» Мария Большакова.

    «Россиянам нужна сильная страна и сильный президент. А так как решение двух этих вопросов лежит на плечах самих жителей, процедура избрания президента становится основополагающей. Выборы должны показать реальный процент граждан, которым не безразлично их будущее. 18 марта будет решаться судьба Российской Федерации. Станет известно, по какому пути мы пойдем: по пути хаоса, если придет непонятный кандидат, или по пути стабильности и развития, который предлагает Владимир Путин», — говорит собеседник ФАН.

    При этом Мария Большакова объяснила, почему стала доверенным лицом действующего президента. По ее словам, «он на деле доказал, что способен справиться с любой возникающей проблемой».

    Выборы покажут, что Россия едина и непобедима — председатель «Союза семей военнослужащих РФ»

    «В первые дни на посту президента Владимиру Путину пришлось столкнуться с такими вызовами, как война на Северном Кавказе, взрывы домов, захват заложников и крушение подлодки «Курск».  И сейчас, оглядываясь назад, можно с уверенностью говорить о том, что президент с честью и достоинством справился со всеми проблемами. Он обладает харизмой, большой силой воли, ведет здоровый образ жизни. И только он может дать россиянам возможность жить и развиваться в процветающей стране. Поэтому нужно всех своих знакомых и друзей, родственников и товарищей призывать идти на избирательные участки. Выборы покажут, что Россия едина и непобедима», — заключила председатель «Союза семей военнослужащих России».

    Напомним, 12 января ЦИК единогласно утвердил первую часть списка доверенных лиц Владимира Путина. В него вошли 259 человек, среди которых врач Лео Бокерия, певицы Полина Гагарина и Диана Гурцкая, актер Михаил Боярский, музыканты Игорь Бутман и Игорь Крутой, певец Денис Майданов, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, фехтовальщица Яна Егорян, телеведущий Александр Масляков-старший, главный редактор RT Маргарита Симоньян, артист балета Николай Цискаридзе и другие. Действующий глава государства Владимир Путин принял решение участвовать в президентских выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года, в качестве самовыдвиженца.

    Владимир Путин. Биография

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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