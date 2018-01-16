Заместитель Шойгу сообщила, что в 2018 году вырастут зарплаты военнослужащих

Москва, 16 января. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Татьяна Шевцова рассказала о предстоящей индексации выплат военнослужащим.

Заместитель министра обороны отметила, что повышение зарплат и пенсий военнослужащим России в данный момент имеет статус принятого решения, индексация выплат производится с 2012 года.

По словам Татьяны Шевцовой, очередные повышения пройдут в три этапа, их стоит ожидать 1 января 2018 года, 1 октября 2019-го и 1 октября 2020 года. На каждом этапе повышение составит четыре процента, пишет «АиФ».

Средняя заработная плата российского военнослужащего составит 66,1 тысячи рублей. Контрактники-рядовые будут получать в среднем 34 тысячи, командиры отделений — 51 тысячу, взводные — до 71 тысячи рублей, ротные — 83 тысячи, а комбаты — порядка 96 тысяч.

Ожидается повышение выплат военным пенсионерам, однако сроки и размер индексации пока определяются в министерстве обороны РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул, что военный бюджет страны строится с учетом необходимости обеспечить безопасность государства и сохранения стабильности в экономической сфере.