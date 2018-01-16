Киев запретил ввозить на Украину четыре российские книги

Киев, 16 января. Государственный комитет по вопросам телевидения и радиовещания Украины запретил ввозить на территорию страны ряд российских художественных книг.

Отмечается, что среди «запрещенных» книг «Дочь Ленина — взгляд на историю» писателя и драматурга Эдварда Радзинского, «Записки реаниматолога» Владимира Шпинева и «Две жены для Святослава» Елизаветы Дворецкой.

Кроме того, в черный список попала «Большая книга мудрости победителей».

Как сообщала «Газета.Ru», в минувшем году на Украину запретили ввозить книги «Богатырские русские сказки», «Илья Муромец и Соловей-разбойник» и многие другие.

Ранее стало известно, что министерство культуры Украины внесло российского актера и режиссера Никиту Михалкова в список лиц, якобы «создающих угрозу национальной безопасности» страны.