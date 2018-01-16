Михалкова и Басту признали «угрозой нацбезопасности» на Украине

Москва, 16 января. Министерство культуры Украины внесло в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, известного российского актера и режиссера Никиту Михалкова, рэпера Басту (Василий Вакуленко), певца Дмитрия Фомина и белорусского телеведущего Дмитрия Шепелева.

Это означает, что Госкино Украины теперь обязано будет отказать в праве выдачи прокатного удостоверения (или отозвать, если оно было выдано раньше) на фильм или музыкальную композицию, создателем которой является фигурант «черного списка» Минкультуры. Более того, запрет на прокат распространяется даже в тех случаях, когда фигурант списка является не создателем, всего лишь участником произведения.

«Обновить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, дополнив его лицами Фомин Дмитрий Анатольевич, Шепелев Дмитрий Андреевич, Вакуленко Василий Михайлович, Михалков Никита Сергеевич», — говорится в официальном документе.

Как сообщает «Вечерняя Москва», основанием для такого решения послужило обращение СБУ.