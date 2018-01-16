В Москве простились с Державиным: Будем помнить любимого «Михмиха», его шутки и роли. ФАН-ТВ

В Московском театре сатиры простились с народным артистом России Михаилом Державиным. Известный советский и российский актер скончался в Москве на 82-м году жизни после продолжительной болезни сердца. Поклонники, друзья коллеги выстроились в очередь у входа в театр, чтобы отдать дань памяти великому артисту. Траурную церемонию посетила съемочная группа ФАН-ТВ.

Корреспонденты пообщались с теми, кто пришел проводить любимого артиста в последний путь.

– Я 25 лет хожу в этот театр, как в родной дом, на все премьеры, – говорит Любовь. – Я многих артистов знаю лично, в том числе Михаила Михайловича. Он на сцене очень открытый такой, добрый, красивый. Такой же он в жизни. Как будто, знаете, играл не только те роли, которые ему были написаны, а именно… как будто вот как надо жить!

Многие москвичи, которые пришли в театр этим утром, восприняли уход Михаила Державина как потерю близкого человека. Глубокий, тонкий, язвительный и одновременно благородный юмор артиста оставил неизгладимый след в сердце каждого из них.

– Добродушный, веселый, жизнерадостный, всегда улыбается. Любил юмор, рассказывал постоянно анекдоты! Боролся с депрессией. Друзья не успевали подносить боеприпасы, – вспоминает Василий.

– Это такая сатира, такой юмор, такая ирония! Смотрятся до сих пор потрясающе! – восклицает Ольга. – «Трое в лодке, не считая собаки» – их прекрасное трио: Миронов, Ширвиндт, Державин. На трех слонах держится земля, как говорили раньше, а театр просто держится на них!

Сотни людей, тысячи цветов и траурная мизансцена в главном зале театра. С любимым «Михмихом», как его называют соратники по цеху, прощаются друзья и коллеги. Многие из них захотели разделить с залом чувства и эмоции, которые переполняли их душу.

Мамед Агаев, директор Московского театра Сатиры, заслуженный работник культуры РФ, во время выступления перед собравшимися не смог сдержать слез:

– Ушел… мой друг, ушла душа нашего коллеги. Простите нас, мы не смогли вас спасти.

Народный артист РФ Юрий Васильев тоже сказал несколько слов со сцены:

– Нашему поколению выпала эта тяжелая миссия – провожать тех, кто создавал славу этого театра. Это, наверное, можно сравнить с уходом родителей, потому что… как-то за ними спокойно, как-то ты понимаешь, что они прикрывают тебя, что они за тебя всегда пойдут, если нужно, в бой. Очень тяжело, потому что эта мизансцена никак не вяжется с Михаилом Михайловичем.

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Михаил Державин отдал этой сцене почти полвека. Придя из «Ленкома» в Театр Сатиры, сыграл множество по-настоящему ярких ролей – Тартюф, Епиходов, Бобчинский, Скалозуб из «Горя от ума», Американец из «Привета от Цурюпы». Обаятельный, скромный, с аристократичными манерами и трогательным добродушием, он был словно рожден для того, чтобы дарить людям свет.

– Стоило ему повернуться к своей роли всем своим существом, и он убеждал зрителя, – говорит Народная артистка СССР, актриса Московского академического театра сатиры Вера Васильева. – Сколько наслаждения получил этот зрительный зал! Сейчас мы скрываем свои слезы, нам хочется выдержать этот тяжелый день, но и хочется, чтобы те, кто не был знаком с Михаилом Михайловичем, поняли, что мы потеряли дорогого, близкого друга, человека и великолепного артиста.

– Он вырос за кулисами, родился, всю жизнь прожил в одном доме, был скромный и даже где-то застенчивый человек, а артист он был выдающийся, – вспоминает Народный артист России Левон Оганезов.

С корреспондентом ФАН-ТВ в ходе церемонии прощания пообщался о Михаиле Державине кинорежиссер, сценарист Борис Грачевский:

– Он большая редкость в нашем сообществе творческом. Человек, про которого никогда никто плохо не говорил. Это самое, наверное, главное.

Евгений Герасимов, народный артист России, вспомнил интересный факт из жизни Державина:

– Его квартира выходила прямо в Щукинское училище, там был туалет, куда могла выходить его квартира, потом ее замуровали. Он так и остался в ней. Он, конечно, мог поменять и жить в любом другом месте, но вот он сохранял атмосферу своей молодости, театральную атмосферу, «щукинскую» атмосферу. И вот это благородство, обстоятельность… И ты каждый раз думаешь: «Ну, наверное, и ты таким когда-нибудь будешь!»

Он был связан с театром с рождения, но всесоюзную славу актеру принесло кино и телевидение. В фильмографии Михаила Михайловича – десятки картин: «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Импотент», «Третий не лишний», «Бабник», «Жених из Майами», «Спасите утопающего»… В 70-х Державин прославился ролью пана Ведущего в программе «Кабачок «13 стульев». А знаменитый дуэт Ширвиндт – Державин, который родился в 50-х на капустниках для своих, до сих пор обожают миллионы.

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, конечно же, не мог не выступить на церемонии в Московском театре сатиры:

– Если сейчас там где-то опомнятся и куда-то нас внесут или сделают какую-то бляху очередную бессмысленную и напишут, что, значит, это достойно какого-то знака и даже рекорда, то я эту медаль получу, вот, и тебе принесу. До скорого, любимый, – обратился Ширвиндт к ушедшему другу.

Перед собравшимися выступила Народная артистка России Наталья Селезнева:

– Пошел слух, что нас любит Брежнев, что он смотрит «Кабачок». Я пришла домой, а у меня была помощница, девочка такая провинциальная, для которой я была абсолютный такой кумир. Я вхожу, она мне говорит: «Наталья Игоревна, вам звонил только что Леонид Ильич Брежнев. Будут звонить опять. Садитесь у телефона». Я села у телефона, мобильных нет, никого не пускаю. Час сижу, два сижу, уже начинаю нервничать, волноваться, почему же мне не звонят из приемной, почему мне не звонит Брежнев. Звонок. «Детка, ну, ты поговорила с Брежневым?». Такая пауза. Я говорю: «Это был ты?» – «Да, это был я». И вот так он меня по жизни разыгрывал. У него это получалось не просто хорошо, а гениально. Он так это продумывал, что это были просто концертные номера, – делится воспоминаниями артистка.

Зрители проводили Михаила Державина последней овацией. После панихиды Народного артиста России похоронили рядом с его отцом, легендарным актером театра им. Вахтангова, на Новодевичьем кладбище.

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