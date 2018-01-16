Сын Шухевича заподозрил Польшу в готовности «разделить» Украину с Россией

Киев, 16 января. Депутат Верховной рады Украины от «Радикальной партии» Юрий Шухевич заявил, что Польша готова принять участие в новом разделе территорий Украины, если появится такая возможность.

Сын Романа Шухевича, главаря Украинской повстанческой армии (УПА1 деятельность организации запрещена в РФ), Юрий Шухевич утверждает, что Варшава и Москва уже делили Украину «по Днепру», когда заключили Андрусовское перемирие, которое было подписано по итогам русско-польской войны в 1667 году.

«Пришло XX столетие, и поляки нас снова поделили, теперь с «красной» Россией по Збручу. Но прошло 20 лет, и эта же «красная» Россия по пакту Молотова — Риббентропа разделила их с той же Германией. Вы думаете, они бы не поделили нас сегодня по Збручу (река на западе Украины – прим. ФАН) с Россией, если бы такая возможность была? Безусловно, поделили бы», — заявил Шухевич.

Стоит отметить, что осенью 2017 года глава администрации президента Польши Кшиштоф Щерский заявил, что в случае если Европе придется выбирать между Украиной и Россией, то страны ЕС поддержат Москву.

1 Организация запрещена на территории РФ.