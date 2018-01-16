Глава ЛНР и депутат Госдумы наметили перспективы сотрудничества Москвы и Луганска

Луганск, 16 января. Исполняющий обязанности главы Луганской народной республики Леонид Пасечник во вторник встретился с депутатом Государственной думы Российской Федерации Андреем Козенко.

В рамках диалога политики наметили перспективы сотрудничества Москвы и Луганска в рамках интеграционного комитета «Россия-Донбасс». Как подчеркнул Козенко, в 2018 году к работе могут подключиться около 20 российских регионов.

«Я искренне рад, что инициатива интеграционного комитета нашла поддержку у руководства республики, и сегодня с Луганской и Донецкой народными республиками подписано уже 12 соглашений о побратимском сотрудничестве», — объяснил российский депутат (он также является координатором комитета).

Андрей Козенко отметил, что стороны продолжают укреплять и систематизировать связи.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин указал на то, что Москва согласна на ввод миротворческого контингента в Донбасс. Однако Киеву также необходимо установить контакты с ДНР и ЛНР.