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Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками
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    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками

    16:30  16 Января 2018
    3297

    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками

    Сирия, 16 января. ВКС РФ атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 на юге Идлиба, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками, территории к югу от Мосула полностью зачищены от ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает опорные пункты SDF в Алеппо.

    Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками

    В Восточной Гуте продолжаются ожесточенные боестолкновения между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) передает, что ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях Харасты, Арбина, Думы и Айн Тармы.

    В промышленной зоне Дамаска заработал единственный в САР государственный завод по производству опор линий электропередач и обогревательных котлов, сообщает РИА Новости.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками

    На севере провинции Алеппо продолжаются интенсивные перестрелки между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что бойцы курдского ополчения ведут обстрел позиций подконтрольных Анкаре Сирийской свободной армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам» в городе Азаз. Ранее сообщалось, что ВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам «демократической армии» в окрестностях Африна.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками

    На востоке провинции Даръа зафиксированы перестрелки между правительственными войсками и радикальными группировками, пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@nabaamedia).  Ранее сообщалось, что боевики нарушили действующий в регионе режим прекращения огня и обстреляли мирные кварталы административного центра провинции. В ответ Сирийская арабская армия (САА) атаковала пункты дислокации радикалов.

    Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили 2,8 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Карфа, передают местные источники. Продукты питания и предметы первой необходимости были переданы 400 семьям, живущим в поселении.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками

    ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на юге провинции Идлиб. Местный источник пишет в Telegram (@EMCnewscenter1), что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Кафр Набель, Маарет ан-Нуман, Хамади и Табиш.

    Ранее сообщалось, что правительственные войска САР под прикрытием ВКС РФ атаковали позиции боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Суруж, Катра, Аль Гадфа, Хувейн и в районе Тель Марак.

    Ирак

    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками

    В результате столкновения между иракской армией и террористами «Исламского государства»1 в провинции Салах эд-Дин солдаты правительственных войск нейтрализовали пятерых исламистов, передает Iraqi News. Также по данным информационного агентства, бойцы армии Ирака захватили оружие радикальных исламистов.

    Силы безопасности Ирака сообщают, что территории к югу от Мосула полностью зачищены от ИГИЛ1. В ходе операции было уничтожено 28 боевиков ИГ. По данным информагентства Iraqi News, на освобожденных территориях было найдено большое количество боеприпасов террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #курды #мосул #ирак #саа #идлиб #даръа #джебхат-ан-нусра #сса
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    Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками
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    Сирия новости 16 января 07.00: ВКС РФ уничтожили пункт управления боевиков в Идлибе; США продолжают координировать действия оставшихся сил ИГ
    Сирия итоги за сутки на 16 января 06.00: ВКС РФ и САА освободили от «Ан-Нусры» более 80 поселений Алеппо, при теракте в Багдаде погибло 26 человек
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