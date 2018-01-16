Сирия новости 16 января 16.30: ВКС РФ наносят удары по «Ан-Нусре» в Идлибе, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками

Сирия, 16 января. ВКС РФ атакуют позиции «Джебхат ан-Нусры»1 на юге Идлиба, в Алеппо продолжаются перестрелки между SDF и протурецкими группировками, территории к югу от Мосула полностью зачищены от ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Джебхат ан-Нусре» в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Даръа, при поддержке ВКС РФ атакуют «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): обстреливает опорные пункты SDF в Алеппо.

Курды: ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте продолжаются ожесточенные боестолкновения между правительственными войсками и группировками вооруженной оппозиции. Военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1) передает, что ВВС Сирии наносят удары по опорным пунктам боевиков в окрестностях Харасты, Арбина, Думы и Айн Тармы.

В промышленной зоне Дамаска заработал единственный в САР государственный завод по производству опор линий электропередач и обогревательных котлов, сообщает РИА Новости.

Провинция Алеппо

На севере провинции Алеппо продолжаются интенсивные перестрелки между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передает, что бойцы курдского ополчения ведут обстрел позиций подконтрольных Анкаре Сирийской свободной армии (ССА) и «Ахрар аш-Шам» в городе Азаз. Ранее сообщалось, что ВС Турции нанесли ряд ударов по опорным пунктам «демократической армии» в окрестностях Африна.

Провинция Даръа

На востоке провинции Даръа зафиксированы перестрелки между правительственными войсками и радикальными группировками, пишет военный источник в своем микроблоге в Twitter (@nabaamedia). Ранее сообщалось, что боевики нарушили действующий в регионе режим прекращения огня и обстреляли мирные кварталы административного центра провинции. В ответ Сирийская арабская армия (САА) атаковала пункты дислокации радикалов.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в САР доставили 2,8 тонн гуманитарной помощи в населенный пункт Карфа, передают местные источники. Продукты питания и предметы первой необходимости были переданы 400 семьям, живущим в поселении.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на юге провинции Идлиб. Местный источник пишет в Telegram (@EMCnewscenter1), что российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации террористов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Кафр Набель, Маарет ан-Нуман, Хамади и Табиш.

Ранее сообщалось, что правительственные войска САР под прикрытием ВКС РФ атаковали позиции боевиков коалиции «Тахрир аш-Шам» недалеко от поселений Суруж, Катра, Аль Гадфа, Хувейн и в районе Тель Марак.

Ирак

В результате столкновения между иракской армией и террористами «Исламского государства»1 в провинции Салах эд-Дин солдаты правительственных войск нейтрализовали пятерых исламистов, передает Iraqi News. Также по данным информационного агентства, бойцы армии Ирака захватили оружие радикальных исламистов.

Силы безопасности Ирака сообщают, что территории к югу от Мосула полностью зачищены от ИГИЛ1. В ходе операции было уничтожено 28 боевиков ИГ. По данным информагентства Iraqi News, на освобожденных территориях было найдено большое количество боеприпасов террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)