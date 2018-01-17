Сирия: в Бейт-Джинн возвращаются правительственные и религиозные организации

Дамаск, 17 января. Комитет вакуфов (религиозных пожертвований) Бейт-Джинна вернулся в резиденцию Шейха Абдуллы на гору Джебель аш-Шейх, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Резиденция Шейха Абдуллы была духовной штаб-квартирой объединенных мусульман до того, как вооруженные группировки захватили контроль над территорией Бейт-Джинна более пяти лет назад. Резиденцию освободили и вернули местному комитету вакуфов после реализации соглашения с боевиками.

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Возвращение священной земли вакуфам состоялось в рамках соглашения о примирении, которое было недавно заключено между правительством и боевиками. Напомним, накануне Нового года в рамках перемирия из района Бейт-Джинн вывезли боевиков вместе с семьями, которые были переправлены в провинции Идлиб и Даръа.

Гора Джебель аш-Шейх (Хермон) находится на границе между Сирией и Ливаном и спускается на плато Хоран, обдуваемое влажным средиземноморским воздухом и лежащее к югу от Дамаска и к востоку от Антиливана.