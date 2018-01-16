Боевики ССА попросили США возобновить финансирование «умеренной» оппозиции

Идлиб, 16 января. «Умеренные» боевики «Свободной сирийской армии» призвали Вашингтон возродить секретную программу поддержки сирийской оппозиции.

Представитель оппозиционной «Свободной сирийской армии» Мустафа Сеяри открыто призвал США возродить программу военной поддержки данного альянса, сообщает арабское информационное агентство «Аль-Масдар». Отмечается, что неофициальная программа вооружения «умеренных» боевиков была создана при президенте США Бараке Обаме, администрация Обамы не признавала существования этой программы. Однако в июле 2017 года президент Дональд Трамп заявил о прекращении работы этого проекта, подтвердив его существование.

Боевики «Свободной сирийской армии» обратились к Вашингтону, надеясь сыграть на антииранских настроениях Белого дома. Оппозиционеры заявили, что Иран усиливает свое влияние в Сирии и Пентагон может нивелировать это воздействие поставками вооружения боевикам и регулярным финансированием.

Эксперты считают, что Соединенные Штаты могут воспользоваться этим призывом для дестабилизации ситуации в Сирии и эскалации дальнейших внутренних конфликтов.