Сирия в ожидании открытого противостояния Турции и курдов: начнет ли Эрдоган операцию в Африне  

Ситуация вокруг кантона Африн продолжает накаляться. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обещает в ближайшее время начать военную операцию против курдских вооруженных формирований, действующих в Сирии при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Как сообщает турецкий телеканал A Haber, президент Турции выступил с заявлением, обратившись к «союзникам», поддерживающих «Отряды народной самообороны» (YPG):

«Не ставьте террористов между нами, не становитесь в один ряд с убийцами. Лучше вам самим снять свои флаги с баз этих [курдских] организаций, а не то мы будем вынуждены вручить их вам сами. Снимите вашу униформу и опознавательные знаки с террористов, поскольку мы не посмотрим на это».

Глава Турции также упрекнул НАТО в бездействии и отсутствии реакции на создание Соединенными Штатами «террористической армии» в Сирии. Под «террористической армией» имеются в виду «силы безопасности границы», основой которой, по замыслу Пентагона, должны стать курдские «Отряды национальной самообороны»:

«У меня есть упрек в адрес НАТО. Вы обязаны занять позицию по отношению к тем, кто посягает на границы ваших союзников».

Эту риторику массово поддержало подавляющее большинство турецких изданий. Русскоязычный Telegram-канал «Повестка дня Турции» (@turkeyabout) опубликовал первые полосы газет Yeni Safak, Sozsu, Hurriet, Cumhuriyet, Vatan и некоторых других, которые вышли с заголовками примерно одного содержания: «Мы обрушимся на вас!»; «Ракеты направлены в сторону YPG», «Операция может начаться в любой момент», «Уводи своих военных, мы будем наступать», «Не заставляйте нас снимать ваш флаг», «Мы задушим армию террористов до ее зачатия» и так далее.

Кроме этого, газета Haber Turk, со ссылкой на свои источники, сообщила о скором начале военной операции вооруженных сил Турции в сирийском Африне, наземный этап которой будут предварять массированные авиаудары по 149 целям курдских YPG.

Турецкая сторона подкрепила слова действиями и сегодня обстреляла территорию Африна и отправила на границу с Сирией военный конвой, состоящий из 40 военных автомобилей.

Одновременно с этим, США осуществили очередную поставку вооружения курдским вооруженным формированиям, входящим в состав «Демократических сил Сирии» (SDF). Также появилась информация о том, что вызвавшие столь острую реакцию Анкары «силы безопасности границы» будут действовать только вдоль сирийско-иракской границы.

Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, ожидать ли в ближайшее время полномасштабное военное противостояние турецких войск и курдских формирований на территории Сирии:

«Подобная ситуация повторяется, на моей памяти, уже третий раз. Мы видим развернутую систему информационной кампании, поддержанную центральными турецкими печатными и электронными СМИ. Мы видим, что на правовом и дипломатическом уровне делаются заявления, осуждаются США. Идет реверанс в сторону Москвы, что, может быть, в этот раз Россия не будет мешать проведению операции».

Наш собеседник напомнил, что в прошлый раз турки были вынуждены, несмотря на все свои действия, прекратить подготовку для вторжения в Африн:

«Поскольку Россия ввела в Алеппо роту военной полиции, которая продемонстрировала российский флаг на ближайших направлениях. Американцы сделали то же самое в Манбидже. Они развернули 75-й полк рейнджеров к северу и к северо-западу от Манбиджа и продемонстрировали американский флаг. Соответственно, турки вынуждены были умерить свои амбиции».

Сейчас, по мнению эксперта, мы видим повторение этой истории: