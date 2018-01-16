Сирия в ожидании открытого противостояния Турции и курдов: начнет ли Эрдоган операцию в Африне
Ситуация вокруг кантона Африн продолжает накаляться. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган обещает в ближайшее время начать военную операцию против курдских вооруженных формирований, действующих в Сирии при поддержке Соединенных Штатов Америки.
Как сообщает турецкий телеканал A Haber, президент Турции выступил с заявлением, обратившись к «союзникам», поддерживающих «Отряды народной самообороны» (YPG):
«Не ставьте террористов между нами, не становитесь в один ряд с убийцами. Лучше вам самим снять свои флаги с баз этих [курдских] организаций, а не то мы будем вынуждены вручить их вам сами. Снимите вашу униформу и опознавательные знаки с террористов, поскольку мы не посмотрим на это».
Глава Турции также упрекнул НАТО в бездействии и отсутствии реакции на создание Соединенными Штатами «террористической армии» в Сирии. Под «террористической армией» имеются в виду «силы безопасности границы», основой которой, по замыслу Пентагона, должны стать курдские «Отряды национальной самообороны»:
«У меня есть упрек в адрес НАТО. Вы обязаны занять позицию по отношению к тем, кто посягает на границы ваших союзников».
Эту риторику массово поддержало подавляющее большинство турецких изданий. Русскоязычный Telegram-канал «Повестка дня Турции» (@turkeyabout) опубликовал первые полосы газет Yeni Safak, Sozsu, Hurriet, Cumhuriyet, Vatan и некоторых других, которые вышли с заголовками примерно одного содержания: «Мы обрушимся на вас!»; «Ракеты направлены в сторону YPG», «Операция может начаться в любой момент», «Уводи своих военных, мы будем наступать», «Не заставляйте нас снимать ваш флаг», «Мы задушим армию террористов до ее зачатия» и так далее.
Кроме этого, газета Haber Turk, со ссылкой на свои источники, сообщила о скором начале военной операции вооруженных сил Турции в сирийском Африне, наземный этап которой будут предварять массированные авиаудары по 149 целям курдских YPG.
Турецкая сторона подкрепила слова действиями и сегодня обстреляла территорию Африна и отправила на границу с Сирией военный конвой, состоящий из 40 военных автомобилей.
Одновременно с этим, США осуществили очередную поставку вооружения курдским вооруженным формированиям, входящим в состав «Демократических сил Сирии» (SDF). Также появилась информация о том, что вызвавшие столь острую реакцию Анкары «силы безопасности границы» будут действовать только вдоль сирийско-иракской границы.
Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) рассказал, ожидать ли в ближайшее время полномасштабное военное противостояние турецких войск и курдских формирований на территории Сирии:
«Подобная ситуация повторяется, на моей памяти, уже третий раз. Мы видим развернутую систему информационной кампании, поддержанную центральными турецкими печатными и электронными СМИ. Мы видим, что на правовом и дипломатическом уровне делаются заявления, осуждаются США. Идет реверанс в сторону Москвы, что, может быть, в этот раз Россия не будет мешать проведению операции».
Наш собеседник напомнил, что в прошлый раз турки были вынуждены, несмотря на все свои действия, прекратить подготовку для вторжения в Африн:
«Поскольку Россия ввела в Алеппо роту военной полиции, которая продемонстрировала российский флаг на ближайших направлениях. Американцы сделали то же самое в Манбидже. Они развернули 75-й полк рейнджеров к северу и к северо-западу от Манбиджа и продемонстрировали американский флаг. Соответственно, турки вынуждены были умерить свои амбиции».
Сейчас, по мнению эксперта, мы видим повторение этой истории:
«Но она происходит в несколько иной ситуации, поскольку американские планы по вычленению Рожавы из состава Сирии воспринимается достаточно серьезно и в Дамаске, и в Анкаре. Как ранее заявил министр Турции Мевлют Чавушоглу, он не считает приемлемыми действия США по созданию «сил безопасности границы» на базе «Демократических сил Сирии» (SDF). Если Эрдоган воспримет планы США по созданию квазигосударственных вооруженных структур на территории Рожавы и Африна, как попытку построения каких-то суверенных или автономных государственных образований на территории Сирии, это может спровоцировать Турцию под предлогом борьбы с терроризмом нанести военный удар для разгрома политических и военных структур курдов на территории этих регионов. Все это приправлено пропагандой о борьбе с курдским террористом для необходимости зашиты арабского мусульманского населения в северных регионах Сирии».