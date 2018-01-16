СМИ рассказали об «ужасной депрессии» вокалистки The Cranberries

Лондон, 16 января. Вокалиста рок-коллектива The Cranberries Долорес О'Риордан (Dolores O'Riordan) в последние недели находилась «в ужасной депрессии» и испытывала боли в спине. Об этом пишет британский интернет-ресурс TMZ.

Cranberries Singer Dolores O'Riordan Dead at 46 https://t.co/V6Ymc3WCIZ — TMZ (@TMZ) January 15, 2018

Согласно данным портала, в 2013 году певица, по неподтвержденной информации, предприняла попытку самоубийства из-за депрессии, врачи диагностировали у О'Риордан маниакально-депрессивный психоз.

Как неоднократно признавалась ирландская исполнительница, ее проблемы уходили глубоко в детство — в возрасте 8 лет она подверглась насилию со стороны человека, которого прекрасно знала.

Ранее сообщалось о предсмертных планах ирландской солистки.

Напомним, 15 января поздно вечером О'Риордан скончалась на 47-м году жизни.

О'Риордан присоединилась к музыкальной группе Cranberries в 1990 году.