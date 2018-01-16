Выборы-2018: российские путешественники смогут проголосовать в 25 аэропортах и на 32 вокзалах

Москва, 16 января. Россияне, которые окажутся в пути 18 марта, когда в стране будут проходить президентские выборы, смогут проголосовать в специальных избирательных участках, обустроенных на территории аэропортов и вокзалов. Об этом во вторник рассказали в Центризбиркоме.

Исполнить свой гражданский долг можно будет в 25 аэропортах и на 32 железнодорожных вокзалах. Временные избирательные участки также будут открыты в санаториях, больницах и СИЗО.

Отметим, что временные избирательные участки должны быть созданы не позднее 16 января. В исключительных случаях срок открытия участков может быть принесен до 14 марта.

Выборы состоятся 18 марта. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что намерен баллотироваться на четвертый срок. Он уже собрал необходимое число подписей для регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца.

Владимир Путин. Биография