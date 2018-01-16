Новый вызов: Медведев заявил о возможном исчезновении криптовалют
Москва, 16 января. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев выразил мнение, что криптовалюты могут исчезнуть через несколько лет. Однако глава кабмина не исключил, что технология блокчейн имеет шанс стать повседневной реальностью, как это случилось с Интернетом.
«Тем не менее, это новый вызов и для правительств, и для бизнеса, — сказал он, выступая на Гайдаровском форуме. — И, кстати, для экспертов».
Медведев привел в пример сценарий начала 1990-х годов, когда появилось множество компаний на базе развивающегося интернета, а в начале 2000-х эти компании в значительной степени исчезли с рынка.
«Точно так же через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты», — сказал премьер.
Напомним, в октябре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение правительству и Центральному банку России к 1 июля 2018 года обеспечить регулирование публичного привлечения денежных средств и криптовалют путем размещения токенов (ICO).