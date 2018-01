Сегодня в Сети: тайна смерти Долорес О’Риордан, героизм пермской учительницы

Сегодня в Интернете, 16 января. Пользователи соцсетей скорбят по солистке The Cranberries Долорес О’Риордан, скончавшейся накануне в возрасте 46 лет, восхищаются героизмом пермской учительницы и делятся между собой видео, рассказывающим не о карьере, а о личной жизни Владимира Путина. Последние тренды — в обзоре Федерального агентства новостей.

Прощай, Долорес О’Риордан

Накануне стало известно о скоропостижной смерти Долорес О’Риордан, солистки ирландской рок-группы The Cranberries, прославившейся в начале 1990-х благодаря таким хитам, как Zombie, Animal Instinct, I Will Always. Певицы было всего 46 лет, причину ее смерти полиция назвала «необъяснимой». Российские поклонники Долорес О’Риордан предположили: «смерть все ближе к тем, кого мы любим на расстоянии».

«Ребят, солистка, солистка The Cranberries умерла. Я не могу понять, что вообще происходит. Это та самая девушка, которая рычала песню Zombie, и она не была так стара, чтобы умирать. Такое ощущение, что смерть все ближе к тем, кого мы любим на расстоянии. Прощай Долорес О’Риордан», — написал в Twitter пользователь TheFryPie.

«Хоть я и не люблю подобные темы в интернет, но из жизни ушла обладательница самого необычного вокала на моей памяти. Долорес О’Риордан и группа The Cranberries всегда вызывали во мне самые нежные и теплые чувства. Покойся с миром», — пишет Old Soul.

Новость о внезапной кончине солистки The Cranberries вызвала шок даже у тех, кто не может себя назвать поклонниками этой группы. Просто потому, что легендарная песня Zombie в исполнении Долорес О’Риордан стала символом 90-х.

«Не скажу, что я фанат The Cranberries, но они были частью моего подросткового мира. Ни одна школьная дискотека не обходилась без песни Zombie. Прощай, Долорес О’Риордан, и спасибо за минуты светлой тоски, которые дарило твое творчество!» — добавляет пользователь под псевдонимом Черный Ди.

Учительница — героиня

Вторая по популярности на сегодня тема в соцсетях — это инцидент в пермской школе. Пользователи продолжают обсуждать нападение с ножами, совершенное двумя несовершеннолетними в школе № 127 ради того, чтобы прославиться, как они сами признались следователям.

«Кто там еще сомневался, что просто драку разнимали в школе в Перми? Подозреваемые заявили, что преступление готовили и совершили его, чтобы прославиться!!! Потом они планировали убить друг друга», — пишет пользователь под псевдонимом Дульсинея неСтобой.

Кто там еще сомневался, что просто драку разнимали в школе в Перми?

Но настоящую славу в действительности снискала учительница Наталья Васильевна Шагулина, принявшая основной удар на себя.

Учительница, пострадавшая при нападении на 127 школу в Перми. Женщина пыталась защитить учеников младших классов.



«Власти Перми считают героиней педагога, раненного школьниками в поножовщине: «Она приняла весь удар на себя», — пишет Antonio Stough.

Пользователь под ником Ново РоссиЯ победа добавляет, что, по сообщению пермских властей, «учительница приняла весь удар на себя: закрыла детей и получила больше всех ножевых ранений».

Сегодня, по сообщениям СМИ, Наталья Шагулина пришла в себя, но находится в тяжелом состоянии.

Владимир Путин без галстука

Сегодня в соцсетях появилось видео, рассказывающее не о карьере, а о личной жизни Владимира Путина.

«Я не делаю из него кумира, но я помню азвал страны в 90-е и вижу, какой стала Россия при Путине», — объясняет свою поддержку Владимира Путина Любовь Димина.

Я не делаю из него кумира, но я помню развал страны в 90-е

и вижу, какой стала Россия при Путине!

Путин В.В. - наш президент!

«Хроники бескомпромиссной борьбы»

И напоследок. Пользователи соцсетей иронизируют по поводу селфи Ксении Собчак с микрофоном, в который говорил Владимир Путин.

«Хроники бескомпромиссной борьбы: оппозиционный кандидат в президенты фотографируется с микрофоном, в который говорил Путин», — написал накануне Дмитрий Смирнов в своем микроблоге в Twitter.

«Она, наверное, и на стуле поерзала, на котором Путин посидел», — продолжил пользователь под ником Смутное Время.