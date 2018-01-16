Киевский эксперт: Властям Украины сейчас выгодно вообще забыть про Крым

Киев, 16 января. Кандидат политических наук, украинский политолог Кирилл Молчанов объяснил корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН), почему ни администрация президента Украины, ни представители министерства обороны страны, ни СБУ – никто – не комментирует официально предложение Владимира Путина к украинским властям забрать военную технику с территории Крыма.

«Я предполагаю, что Украина откажется принимать эту технику. С одной стороны, это отчасти будет выглядеть как признание факта аннексии и то, что Украина признает это и начинает между субъектами проводить какие-то хозяйственные операции. С другой стороны, даже со слов Путина – техника в жалком состоянии. По сути это металлолом. Даже если мы пойдем по своему самолюбию, никакого эффекта для вооруженных сил это не даст. И в-третьих, политически – мы видим, что проблема Крыма в руководстве Украины замалчивается. Ни Турчинову, ни Авакову, ни Порошенко невыгодно этот вопрос поднимать. Проще этот вопрос забыть, иначе к ним будет вопрос – а что они делали в конце февраля 2014 года? И как они вообще допустили сдачу Крыма без боя? Поэтому для них очень важно эту тему не поднимать. За эти три года президент по Крыму только один раз что-то сказал про формат, по типу Нормандского, но дальше, кроме заявления, больше ничего не было. Нет целостной стратегии, концепции, ничего нет по вопросу Крыма. Я думаю, что высшие чины Украины заинтересованы в том, чтобы в обществе не поднимался этот вопрос. Чтобы не задавали вопрос: «А как мы это допустили?». И поэтому мы не видим никаких официальных заявлений. Ни президента, ни министра обороны, ни СБУ», – объяснил ФАН политолог Кирилл Молчанов в ходе беседы в пресс-центре Голос.UA в Киеве.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, что реакции Киева на предложение РФ передать военную технику ВСУ из Крыма нет. «Мы слышали ряд публичных заявлений, которые были сделаны из Киева, но о какой-то субстантивной реакции мне неизвестно», — сказал он.

Напомним, Крым и Севастополь с 18 марта 2014 года являются субъектами Российской Федерации. Такое решение на референдуме приняли сами жители региона, при этом подавляющее число украинских военнослужащих подали заявление на получение российского гражданства и приняли присягу ВС РФ. Военная техника ВСУ при этом осталась на сухопутных и морских базах Крыма, украинская сторона отказывается ее забирать, неофициально ссылаясь на отсутствие финансирования.