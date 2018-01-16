Лавров и Зариф обсудили по телефону Сирию и ядерную сделку Ирана

Москва, 16 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф обсудили по телефону ситуацию Сирию и ситуацию с СВПД. О телефонном разговоре сообщили в МИД РФ.

В пресс-службе ведомства уточнили, что стороны затронули тему подготовки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря к подписанию на V Каспийском саммите, а также ряд других актуальных международных проблем.

В частности, министры обсудили сирийское урегулирование в контексте проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», — сообщили в МИД.

10 января Лавров и Зариф на встрече в Москве обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Глава МИД РФ заявил, что Москва безусловно поддерживает выполнение СВДП.

15 января Лавров заявил, что Россия в 2018 году будет добиваться сохранения СВПД. Он также подчеркнул, что «последние заявления, нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию СВПД не добавляют оптимизма и стабильности».

Напомним, в конце ноября лидер Ирана Хасан Роухани принял участие в сочинском саммите с президентами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом. По мнению Роухани, саммит "был хорошим шагом в нужное время".

Стороны подтвердили намерения продолжать дальнейшие усилия по мирному урегулированию конфликта в САР, а также борьбе с терроризмом.

11 декабря Путин прибыл на российскую базу «Хмеймим» в Сирии, где объявил о частичном выводе группировки войск РФ из арабской страны в связи с полным разгромом боевиков «Исламского государства»1 (запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.