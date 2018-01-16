Помощник Путина рассказал о работе над бюджетным маневром

Москва, 16 января. Правительство России прорабатывает различные варианты бюджетного маневра, который предполагает увеличение расходов на здравоохранение и образование. Об этом заявил помощник президента России Андрей Белоусов.

«Прорабатываются разные варианты этого бюджетного маневра, разные, в том числе некоторые, по крайней мере по доле ВВП, некоторые расходы будут сокращаться», — сказал Белоусов в комментарии РИА Новости.

Белоусов также добавил, что правительство рассматривает вопрос об увеличении расходов на образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры, которые планируется повысить на 1,5—2% ВВП за счет сокращения расходов по другим статьям бюджета.

Напомним, в середине октября президент России Владимир Путин заявил, что здравоохранение, как и образование, является одним из важнейших направлений деятельности государства, при этом каждый человек должен иметь бесплатный доступ к основным медицинским услугам.