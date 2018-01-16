Туск пообещал украинцам помощь «перед лицом российской агрессии»

Страсбург, 16 января. Европейский союз намерен продолжить придерживаться санкционной политики в отношении российской стороны. Об этом во вторник рассказал председатель Евросовета Дональд Туск.

По словам польского политика, это связано с текущей ситуацией в зоне военного конфликта в Донбассе.

«3,5 года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс», — пообещал Дональд Туск в своем выступлении на пленарной сессии Европейского парламента.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль предложил подумать о постепенной отмене санкций, которые были наложены странами Евросоюза на Российскую Федерацию. Как объяснил немецкий дипломат, целесообразно увязать поэтапное снятие ограничений с укреплением перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе.