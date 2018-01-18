Сирия: губернатор провинции Дамаск прибыл в Бейт-Джинн после освобождения города

Дамаск, 18 января. Губернатор провинции Дамаск Аля Ибрагим прибыл в освобожденный от боевиков анклав Бейт-Джинна с рабочим визитом, передает корреспондент Федерального агентства новостей в Сирии.

Перемещенные из Бейт-Джинна семьи продолжают возвращаться в свои дома в городе и близлежащих населенных пунктах после того, как военнослужащие САА вернули в район стабильность и безопасность. На эксклюзивных кадрах ФАН можно увидеть пейзажи приближающегося города Байт-Джинн. Также корреспонденту ФАН удалось заснять саму инспекцию, проводимую Али Ибрагимом.

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Губернатор провинции Дамаск Аля Мунир Ибрагим, посетивший также населенный пункт Мугр аль-Мир, заявил, что власти начнут восстановление инфраструктуры в этих городах в самое ближайшее время. Он также добавил, что правительство обеспечит граждан всем необходимым для налаживания достойной и безопасной жизни.

Губернатор заверил местных жителей, что с возвратом безопасности провинция начнет обслуживание сетей электроснабжения, телефонной связи, водоснабжения и санитарии. Она также подчеркнул, что работа по восстановлению нормальной жизни будет проходить в сотрудничестве с международными организациями, поскольку многие из населенных пунктов Дамаска являются наиболее важными сельскохозяйственными и туристическими районами.