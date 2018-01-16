Более миллиона подписей собрано в поддержку Путина на выборах-2018

Москва, 16 января. В поддержку действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2018 году собрано более одного миллиона подписей.

«По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента Российской Федерации поступило 1 001 459 подписей», — заявили в избирательном штабе лидера РФ.

Представители штаба при этом напомнили, что Путину, как кандидату-самовыдвиженцу, необходимо было собрать 300 тыс. подписей, однако сбор подписей останавливать не будут, чтобы дать возможность всем желающим выразить свою поддержку кандидату.

«Подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата», — уточнили в штабе.

Напомним, кандидаты на пост главы государства могут собирать подписи до 31 января.

15 января заработал предвыборный сайт президента России Владимира Путина. Адрес ресурса — putin2018.ru.

По словам сопредседателя штаба Путина Елены Шмелевой, на сайте планируется размещать в первую очередь информацию и факты о текущих проектах лидера страны, а также о его доверенных лицах.