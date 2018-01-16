Выборы-2018: ЦИК уточнил число избирательных участков в СИЗО

Москва, 16 января. Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев сообщил, что на выборах президента 18 марта в изоляторах временного содержания и СИЗО будет действовать 123 участка для голосования подозреваемых и обвиняемых. По его словам, количество таких участков не изменилось с прошлой президентской кампании.

«Что касается избирательных участков, которые организуются в местах содержания под стражей, то их количество осталось неизменным — 123, как было и в 2012 году», — сказал он.

Ранее Булаев сообщил, что на 900 судах созданы избирательные участки для голосования на выборах президента, передает РИА Новости.

Напомним, Путин участвует в выборах 2018 года в качестве самовыдвиженца, его кандидатуру поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия». По последним данным, в поддержку действующего президента РФ собрано уже более 1 млн подписей.

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