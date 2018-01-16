Эрдоган объявил об участии сирийской оппозиции в операции против курдов в Африне

Анкара, 16 января. Вооруженные формирования сирийской оппозиции будут вместе с турецкой армией принимать участие в операции против курдов в сирийском Африне. Об это заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Операция в Арфине будет проведена совместно с умеренной оппозицией, «Свободной сирийской армией», — объявил президент Турции для прессы.

Ранее Эрдоган заявлял, что операция против курдских сил в Африне «может начаться в любой момент». Поводом для войсковой операции против курдов стало заявление США о создании «сил обороны границы» в Сирии на основе курдских формирований. Анкара объявила, что не допустит создания США «террористической армии» на территории Сирии, и любые подобные формирования будут уничтожены. Эрдоган подчеркнул, что поставит вопрос о действиях США, несущих угрозу для Турции, перед НАТО.

За последние несколько дней участили перестрелки между курдами и силами «умеренной оппозиции» в Африне. Турецкая артиллерия поддерживает своих союзников ударами через границу.