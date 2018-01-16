Сирия: ООН опровергла сообщения о проведении «Женевы-9» в Монтре

Женева, 16 января. Официальный представитель женевского офиса ООН Алессандра Велуччи опроверг сообщения о проведении девятого раунда межсирийских перегоров по Сирии в начале следующей недели в Монтрё.

Она подчеркнул, что объявления об этом никогда не было подтверждено ООН. «И я отрицаю эту информацию. Этого не произойдет», — сказала Велуччи, напомнив о намерениях спецпосланника ООН по Сирии Стаффан де Мистура провести девятый раунд межсирийских переговоров в январе.

«Мы проведем его. Он говорил про январь, который уже во второй своей половине. Мы постараемся успеть в сроки и скоро предоставим вам информацию», — резюмировала она. Накануне замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад раскритиковал де Мистуру, заявив о его неспособности руководить процессом сирийского мирного урегулирования.

«Де Мистура не годится на роль руководителя процесса по мирному урегулированию в Сирии», — заявил Микдад РИА Новости.

По мнению замминистра, на отношение к де Мистуре очень повлияет его «колебания» относительно участия в конгрессе в Сочи, которые «говорят о его безответственности, что противоречит его должности».

Микдад напомнил, что в конгрессе «будет участвовать 1500 сирийцев, в том числе и из оппозиции». При этом он отметил, что в Дамаске считают, что конгресс национального диалога должен «стать первым шагом для возвращения безопасности и стабильности на всей территории Сирии».