Митингующие под Радой сожгли флаг РФ и закидали полицию брусчаткой

Киев, 16 января. Массовое побоище между участниками акции протеста движения «Освобождение», выступающего за принятие закона о так называемой реинтеграции Добнасса, и сотрудниками правоохранительных органов произошло во вторник около стен украинской Рады. Протестующие сожгли российский флаг и подожгли шины около одного из входов в парламент.

По имеющимся данным, сотрудники киевской полиции предприняли попытку пресечь акцию и пустили в ход слезоточивый газ. Митингующие в ответ забросали стражей порядка покрышками и брусчаткой, передает ТАСС.

Сообщается, что один полицейский пострадал в ходе беспорядков. На место прибыли спасательные службы и ликвидировали возгорание.

Впрочем, представители движения «Освобождение» не собираются прекращать митинг у здания Верховной рады.

Уточняется, что на место стянуто порядка 4 тысяч силовиков.

Напомним, 16 января в украинском парламенте стартовало рассмотрение во втором, окончательном чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса.