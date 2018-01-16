Боевики в Идлибе применили химическое оружие против армии Сирии

Идлиб, 16 января. За трое суток боевики уже дважды применили против сирийской армии химическое оружие.

По данным военных источников, в Сирии боевики вооруженных группировок в провинции Идлиб использовали против правительственных сил химическое оружие, произведенное на основе хлора. Отмечается, что химоружие было применено на юге региона около города Хувейн.

По сообщению источника, газ использовался перед началом отступления исламистов. Воздействию химоружия подверглись бойцы группы «Таха» элитного подразделения САА «Силы Тигра», которые возглавляли наступление на позиции боевиков. Все пострадавшие были экстренно доставлены в полевой госпиталь.

Ранее сообщалось, что боевики применили аналогичное отравляющее вещество около населенного пункта Синджар, что привело к госпитализации двух военнослужащих.