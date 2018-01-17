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Владимир Васильев: Выборы очень важны, ведь лидер государства определяет политику на ближайшие годы
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    Владимир Васильев: Выборы очень важны, ведь лидер государства определяет политику на ближайшие годы

    4:00  17 Января 2018
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    Доверенное лицо Путина: Участие в выборах полезно для любого гражданина

    Ректор Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, председатель Союза ректоров Санкт-Петербурга и доверенное лицо действующего российского лидера Владимира Путина Владимир Васильев объяснил, почему важны выборы президента-2018.

    Уже совсем скоро каждый россиянин сможет принять участие в выборах президента Российской Федерации. Именно глава государства определяет внешнюю и внутреннюю политику страны, является гарантом Конституции, главного государственного нормативно-правового акта. Поэтому для любого крайне важно прийти на избирательный участок и внести свой вклад в развитие гражданского общества, уверен собеседник ФАН.

    «Выборы президента-2018 очень важны, потому что лидер государства определяет политику страны на ближайшие годы. Понятно, что если вы хотите принимать участие в делах государства не разговорами, а делом, то участие в выборах, безусловно, необходимо и полезно для любого гражданина. Важно сделать осознанный выбор. Придя на выборы, человек определяет не только свое будущее, но и будущее своих близких, детей, родных, своих друзей. Осознанный выбор нового лидера, мне кажется, крайне важен для любого человека, тем более для граждан Российской Федерации», — заявил Владимир Васильев.

    Отметим, данные социологических опросов говорят о том, что подавляющее большинство россиян проявляет неподдельный интерес к выборам главы государства — 75% опрошенных интересуются этим политическим процессом.

    Действующий глава государства Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. 

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Михаил Блинов
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    #путин #россия #общество #выборы-2018
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