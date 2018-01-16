Эрдоган потребовал реакции НАТО на создание США «террористической армии» в Сирии

Анкара, 16 января. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган упрекнул НАТО в бездействии и отсутствии реакции на создание Соединенными Штатами «террористической армии» в Сирии — так Анкара называет формируемые Пентагоном «силы безопасности границы», основу которых должны составить курдские вооруженные формирования на севере Сирии.

«У меня есть упрек в адрес НАТО. Вы обязаны занять позицию по отношению к тем, кто посягает на границы ваших союзников, — заявил Эрдоган в выступлении перед своей партией. — Сейчас в Бельгии находится глава нашего генштаба, он эту тему обсудит».

Ранее Эрдоган заявлял, что «силы безопасности границы» в северной Сирии представляют опасность для Турции и будут уничтожены турецкими войсками — Турция полагает, что все курдские вооруженные формирования связаны между собой, и оружие, которые США поставляет проамериканским «Силам демократической Сирии» (SDF) в итоге попадает в руки террористов из «Рабочей партии Курдистана».