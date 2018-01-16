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Россия
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Более 300 жителей НАО награждены знаком возрожденного Путиным ГТО
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    Более 300 жителей НАО награждены знаком возрожденного Путиным ГТО

    13:55  16 Января 2018
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    Более 300 жителей НАО награждены знаком возрожденного Путиным ГТО

    Нарьян-Мар, 16 января. 338 жителей Ненецкого автономного округа награждены за три года знаками отличия разного достоинства в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), возрожденного президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в департаменте образования, культуры и спорта НАО.

    По данным департамента, за три года проведения сдачи нормативов знаками разного достоинства были награждены 338 жителей региона. В 2017 году были награждены 153 местных жителя. Этот показатель на 22,4% больше предыдущего результата.

    В прошлом году знаки ГТО получили 48 человек — золотом, 69 — серебром и 36 — бронзой.

    Более 300 жителей НАО награждены знаком возрожденного Путиным ГТО

    Тестирование на выносливость, силу и ловкость в 2017-м прошли более 500 человек, заметили в департаменте. Однако с этого года меняется уровень сложности выполнения нормативов. Как отметили источники, выполнить их можно будет в рамках зимнего фестиваля ГТО 2018 года. 

    Напомним, в 2014 году по инициативе Путина был возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», который ранее был введен 85 лет назад. Нормативная спортивная программа направлена на физическое воспитание населения страны.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #знаки #гто #нао
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