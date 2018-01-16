Более 300 жителей НАО награждены знаком возрожденного Путиным ГТО

Нарьян-Мар, 16 января. 338 жителей Ненецкого автономного округа награждены за три года знаками отличия разного достоинства в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), возрожденного президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили в департаменте образования, культуры и спорта НАО.

По данным департамента, за три года проведения сдачи нормативов знаками разного достоинства были награждены 338 жителей региона. В 2017 году были награждены 153 местных жителя. Этот показатель на 22,4% больше предыдущего результата.

В прошлом году знаки ГТО получили 48 человек — золотом, 69 — серебром и 36 — бронзой.

Тестирование на выносливость, силу и ловкость в 2017-м прошли более 500 человек, заметили в департаменте. Однако с этого года меняется уровень сложности выполнения нормативов. Как отметили источники, выполнить их можно будет в рамках зимнего фестиваля ГТО 2018 года.

Напомним, в 2014 году по инициативе Путина был возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», который ранее был введен 85 лет назад. Нормативная спортивная программа направлена на физическое воспитание населения страны.