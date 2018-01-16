Выборы-2018: избирательные участки созданы на 900 судах

Москва, 16 января. Замглавы Центризбиркома России Николай Булаев сообщил, что на 900 судах созданы избирательные участки для голосования на выборах президента. По его словам, наибольшее число участков в местах временного пребывания избирателей открывается в больницах — 1163.

«А также на судах, находящихся в день голосования в плавании, коих более 900», — сообщил Булаев.

Он отметил, что наибольшее количество в Приморье — 244, 200 — в Мурманской области, 142 — в Камчатском крае, 117 — на Сахалине, 83 — в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что избирательный штаб президента России Путина собрал уже свыше 700 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры на выборах-2018.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания началась 18 декабря.