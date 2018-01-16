Сирийская оппозиция анонсировала визит комиссии по переговорам в Россию перед «Женевой-9»

Москва, 16 января. Оппозиционная сирийская комиссия по переговорам планирует визит в РФ до начала «Женевы-9», чтобы пояснить российским властям свою позицию. Об этом сообщил участник платформы «Каир» и Сирийской комиссии по переговорам (СКП) Джамаль Сулейман.

Сулейман рассказал о турне делегации, которое началось в Саудовской Аравии и Египте, затем делегация прибыла в Нью-Йорк для встречи с генсеком ООН.

«Это турне завершится встречей с властями России для прояснения нашей нынешней позиции о политическом вовлечении и прямых переговорах в Женеве ради достижения политического решения в соответствии с международным правом», — цитирует его агентство РИА Новости.

По его словам, дата визита делегации пока не обозначена. Однако он точно состоится до начала девятого раунда в Женеве, подчеркнул оппозиционер. Он также добавил, что СКП важно получить одобрение международного сообщества, в том числе и России.

Напомним, что в конце ноября 2017 года президент Сирии Башар Асад приехал в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы политики дали оценку действиям ВКС РФ в Сирии.





