Киев, 16 января. Британские ученые заявили о «тихой эпидемии» ВИЧ на Украине из-за войны в Донбассе. Результаты исследование специалисты Оксфордского университета опубликовали в Proceedings of the National Academy of Sciences.

В исследовании специалисты указали данные о миграции почти 1,7 млн украинцев, вызванной боевыми действиями в Донбассе.

При этом, как отмечает «Инфокс», до 50% инфицированных жителей, как утвержают медики, не знают о своем ВИЧ-статусе и, вступая в половые контакты с жителями других регионов, способствуют распространению вируса.

Более того, почти 40% людей с только что подтвержденным диагнозом находятся уже на поздних стадиях заболевания, уточняется в исследовании. Указывают специалисты на большое число больных даже среди беременных женщин.

Во избежание ухудшения ситуации ученые призывают усилить меры профилактики, сообщает «Газета.ру».